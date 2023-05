Charleroi | La Fête du Foot carolo se présente sous les meilleurs auspices

C’est ainsi que les différentes équipes-types de la saison régulière ont été établies et publiées alors que tous ceux qui joueront pour le plaisir ce mercredi soir ont été contactés.

Après les années Covid et uniquement une remise de prix en marge de la finale de la Coupe du Hainaut en 2022, notre rédaction s’est (re)mobilisée depuis quelques mois afin de préparer le grand retour de la Fête du Foot que tous les acteurs de notre football régional attendent avec impatience.

On vous donne donc rendez-vous à partir de 18h00 le 17 mai pour assister aux matches de gala prévus, à commencer par celui qui opposera la sélection de la Presse concoctée par Manu Salvé et dirigée par Pierre Salme à celle des entraîneurs, qui partira clairement avec les faveurs des pronostics vu les noms prestigieux (Stilmant, La Valle, etc.) la composant.