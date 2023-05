Eurovision 2023: suivez la finale en direct vidéo

Le chanteur Gustaph représentera la Belgique lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson à Liverpool, au Royaume-Uni, samedi. Stef Caers de son vrai nom, 42 ans, s’est qualifié lors des demi-finales jeudi soir avec sa chanson « Because of You » dans la ville britannique.

Notre représentant, Gustaph, créera-t-il l’exploit, 37 ans après Sandra Kim ? Les résultats de la grande finale du 67ème concours de la chanson de l’Eurovision seront donnés ce samedi soir, vers minuit. Suivez l’émission en direct sur Sudinfo.