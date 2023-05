Mondiaux de judo: Teddy Riner décroche un 11e titre mondial

Le Français de 34 ans, redescendu au 18e rang mondial, du haut de ses 2m04 et 140 kilos a dominé en finale le Russe Inal Tasoev (IJF 24), champion d’Europe 2021, aligné comme athlète neutre, grâce à un waza-ari au golden score, après 7 : 42 de combat.

Double champion olympique (2012, 2016) et double médaillé de bronze (2008, 2021) en individuel, celui qui a gagné l’or par équipes mixtes au JO de Tokyo a ajouté un 11e titre mondial individuel (9 en plus de 100 kg, 2 en toutes catégories) à son palmarès impressionnant. Le premier remonte à 2007 et le précédent datait de 2017. Il possède aussi cinq titres de champion d’Europe enlevés entre 2007 et 2016.