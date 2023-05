Un parachutiste blessé après une mauvaise chute, à Spa

Le parachutiste aurait fait une erreur dans son déplacement, se dirigeant plus loin que prévu et dans le mauvais sens par rapport à la zone de posée, indique Werner Delges, trésorier au Skydive de Spa. « Il a ouvert son parachute un peu plus haut que prévu pour essayer de revenir. La toile s’est déployée mais les cordes n’étaient pas écartées comme il le fallait, elles étaient un peu enroulées dans un sens, ça arrive. »