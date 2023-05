Une discothèque hors service suite à un incendie à Ixelles

Une discothèque située avenue Louise à Ixelles a pris feu samedi après-midi. Aucun blessé n’est à déplorer. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore claire. C'est ce que rapportent les pompiers de Bruxelles.

Les pompiers ont été prévenus vers 17h30 de l'incendie dans une discothèque située dans l’annexe d'un immeuble qui abrite également un logement et un restaurant. « La maison et le restaurant devront être un peu nettoyés, mais ils ont subi peu de dégâts et sont encore utilisables », explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. « La discothèque est complètement hors service. Lors des travaux de lutte contre l'incendie, un pompier est tombé et a été légèrement blessé, mais il peut continuer son service. Personne ne se trouvait dans le bâtiment où le feu s'est déclaré. Pendant un moment, on a craint que deux personnes soient portées disparues, mais cela s'est avéré faux. »