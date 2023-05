Le parking du Doyenné double sa capacité à Uccle

Bonne nouvelles pour les automobilistes. Le parking du Doyenné double sa capacité. Dorénavant le niveau 0 du parking d'Uccle Centre, situé rue du Doyenné, accueille également les voitures.

Le nombre de places de stationnement augmente pour les visiteurs et les clients d’Uccle centre. Le quartier est aussi très bien desservi en transports en commun : trams 4, 51, 92 et 97. Les bus 37, 38, 41, 70 et 75 permettent également de se rendre jusque là pour faire du shopping.