La fête des mères: fête historique ou marketing de génie?

On peut remonter à l’Antiquité pour trouver de premières traces d’une fête des « mères ». À l’époque, les Grecs et les Romains organisaient des célébrations en l’honneur de la déesse mère Rhea et de la déesse mère Cybèle.

Il faut cependant attendre le début du 20e siècle pour que cette fête se rapproche de ce que l’on connaît aujourd’hui. Elle aurait été créée par Anna Jarvis, une Américaine. Anna Jarvis aurait créé la fête des mères en mémoire de sa propre mère, Ann Reeves Jarvis, qui avait travaillé comme infirmière pendant la guerre de Sécession et avait ensuite fondé des groupes de femmes pour promouvoir la réconciliation entre les anciens combattants.