Une Garden Party royale à Laeken: des citoyens invités pour célébrer les dix ans de règne du roi Philippe

Chaque bourgmestre avait en fait eu la mission de sélectionner un couple et un célibataire de sa commune pour le convier à cette fête.

Xavière Feron, commerçante à Braine l’Alleud, est l’une des heureuses personnes invitées (600 au total) à cette « Garden Party » royale, organisée à l’occasion des dix ans de règne du roi Philippe et de la reine Mathilde.

« On nous apprend alors qu’il faut appeler le roi ‘Sire’ et la reine ‘Sa Majesté ’. Pour les enfants, il faut appeler Élisabeth ‘Madame’ et les garçons ‘Monseigneur’ », énumère encore l’heureuse élue.