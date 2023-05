Gustaph, le candidat belge à l’Eurovision, raconté par sa maman: «Stefke aimait les choses féminines, les vêtements habillés et les Barbies»

Mimi est une femme aimante et qui souhaite à ses enfants -son autre fils, Sam a quatre ans de plus que Stef- tout le bonheur. « Être qui vous voulez être », le message que Gustaph transmet avec sa chanson, c’est l’éducation qu’il a reçue. « Nous avons vite eu de fortes suspicions que Stef n'était pas comme les autres garçons », a-t-elle confié à nos collègues du journal « Het Laatste Nieuws ».

« Et cela n'avait aucune importance. Sammeke a joué avec les voitures et le BMX dans le jardin. Stefke aimait les choses féminines, les vêtements habillés et les Barbies. Il a joué avec la fille d'à côté, a chanté ABBA et a enregistré les performances sur cassette. »

Sa famille l’a accepté sans difficulté. La famille vivait à Rotselaar, mais celui qui allait des années plus tard devenir Gustaph, est parti au Conservatoire de Gand pour y entamer des études de musique. « Il se sentait plus chez lui dans une grande ville », explique Mimi. Et il aime aussi y faire du shopping. « Stef a beaucoup de bons choix vestimentaires. »

« Stefke a toujours aimé s’amuser », dit encore Mimi. «Je me souviens d’une émission de playback à Vilvorde. Je l’avais emmené, il avait 7 ans et s’était déguisé en Madonna. J’avais choisi sa perruque blonde, les chaussures et les gants. Il portait un chemisier et une jupe à moi. J'ai dit : 'Il ne faut pas gagner, mais surtout s'amuser.' Le regard que vous avez vu à la télé jeudi soir quand il a mis ses mains sur ses yeux, eh bien, c'est toujours le même qu'il y a 34 ans quand il a gagné cette émission »