Elections en Turquie: Erdogan-Poutine, l’amitié de toujours

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont noué, au fil des années, des liens d’amitié puissants, malgré des relations historiquement compliquées entre les deux pays.

Ce samedi, à la veille d’un scrutin décisif pour la Turquie et son avenir, le président sortant Recep Tayyip Erdogan, menacé comme jamais, a mobilisé ses partisans toute la journée à travers Istanbul, avec un final en prière à Sainte-Sophie, la basilique qu’il a transformée en mosquée. Le président vit peut-être ses dernières heures en portant ce titre. Au niveau international, il y en a un qui ne l’a jamais lâché : Vladimir Poutine.

Historiquement, leur amitié a été scellée par une série de rencontres et de conversations téléphoniques régulières en 2014. Depuis, les deux dirigeants ont trouvé des intérêts communs dans de nombreux domaines tels que l’énergie, l’économie et la sécurité.

Sur le plan économique, la Turquie et la Russie ont développé des liens commerciaux étroits, notamment dans le domaine de l’énergie. La Turquie dépend fortement de la Russie pour ses importations de gaz naturel, et les deux pays ont travaillé ensemble pour construire le gazoduc TurkStream, qui transporte du gaz naturel russe vers la Turquie et l’Europe.