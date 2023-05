Eden Hazard titulaire pour la première fois depuis le mois de septembre en Liga: le Real s’impose face à Getafe et garde le rythme avant de retrouver Manchester City

Vinicius a bien cru doubler la mise à la 76e, mais son but du droit a été annulé pour une position de hors jeu. Et Asensio a failli inscrire un doublé dans la foulée, mais sa tête plongeante (78e) a été superbement captée par David Soria.

Engourdi en début de match, le Real Madrid a quelque peu retrouvé son rythme en deuxième période, une fois les titulaires préservés entré en jeu, et Asensio en a profité pour débloquer le compteur à la 70e minute, d’une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface.

Deux retours, une interrogation

Malgré un contenu assez pauvre, ce match a été l’occasion de voir des visages plus aperçus depuis longtemps au sein de la « Maison blanche ».

En vue de la demi-finale retour contre Manchester City mercredi (21h00), Carlo Ancelotti avait décidé de préserver son attaque, et a donc titularisé Eden Hazard sur l’aile gauche.

Le Belge n’avait plus été titulaire depuis le 3 janvier, en 16e de finale de Coupe du Roi contre une équipe de D4 espagnole, le CD Cacereno (1-0), où il avait joué 67 minutes. En Liga, Hazard n’avait plus démarré un match depuis le 11 septembre 2022, lors de la victoire 4-1 contre Majorque, où il avait joué une heure.

L’autre grand retour a été celui de l’international français Ferland Mendy au poste d’arrière gauche.

L’ancien Lyonnais n’avait joué que 29 minutes depuis le 26 janvier : il avait souffert d’une « lésion au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche » fin janvier en Coupe du Roi, puis après douze matches d’absence, il en avait manqué douze autres en raison d’une « lésion musculaire au mollet gauche » contractée fin mars.

Revenu à l’entraînement jeudi, il n’a joué qu’une période, remplacé à la pause par Toni Kroos. L’autre international français Eduardo Camavinga a joué un peu plus que son compatriote, mais a été obligé de céder sa place à la 84e à Alvaro Odriozola, visiblement victime d’un coup sur le genou gauche.

Un élément à surveiller pour Ancelotti en vue du choc continental contre City.

Villarreal étrille Bilbao

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad a été rattrapée 2-2 par Gérone après avoir mené 2-0.

Les Basques ont ouvert la marque sur un pénalty de Mikel Oyarzabal dès la 5e minute, puis David Silva a doublé la mise à la 24e sur un service de Takefusa Kubo… mais les Catalans se sont réveillés juste avant la pause, pour égaliser grâce à Yan Couto (37e) et Cristhian Stuani (45e+3), avant l’expulsion en fin de match d’Oriol Romeu (87e) sur deuxième carton jaune.

Osasuna, finaliste déchu de la Coupe du Roi le week-end dernier face au Real Madrid (2-1), a repris des couleurs en dominant Almeria 3-1 à domicile.

Puis en début de soirée, Villarreal a étrillé l’Athletic Bilbao 5-1 grâce notamment à deux doublés signés Alex Baena (24e, 90e) et Nicolas Jackson (37e, 50e) et un but contre son camp signé Aitor Paredes (61e). Côté basque, seul Oihan Sancet s’est illustré avec un pénalty juste avant la pause (45e+3e).