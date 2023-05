D1B: le RWDM remporte le titre et retrouve l’élite

Le mano a mano entre le RWDM et Beveren pour l’obtention du titre en Division 1B connaissait son épilogue ce samedi soir. Leaders de la compétition depuis le 29 janvier dernier, les Molenbeekois savaient qu’en cas de victoire face au RSCA Futures, le titre serait dans la poche. Dans un stade chauffé à blanc et sold-out, la mission était donc claire pour les guerriers bruxellois: continuer sur le rythme qui est le leur depuis le début de la nouvelle année et surfer sur la confiance emmagasinée au fil des rencontres. Et, surtout, essuyer la déception vécue voici un an lorsqu’ils s’inclinaient dans le barrage face à Seraing, manquant pour la première fois de valider leur ticket pour la D1A.

Ce samedi soir, De Sart lançait rapidement les festivités en s’offrant les trois premières opportunités d’une rencontre démarrée tambour battant. Le Joncour faisait alors chavirer tout un stade (18e), avant que son but ne soit annulé pour un hors-jeu loin d’être flagrant. Six minutes plus tard, c’était l’explosion lorsque Biron, sur une déviation de De Sart, ouvrait la marque en propulsant le cuir dans la lucarne. Cette fois, le but était bien valide ! La transversale trouvée par De Wilde (37e) donnait quelques sueurs froides aux locaux, mais c’était là le seul fait d’armes des Mauves en première période.

Relancé en Promotion en 2015 Au retour des vestiaires, les Anderlechtois lâchaient toutes leurs forces dans la bataille pour tenter de revenir, à l’image de ces tentatives d’Engwanda ou Masscho. Le RWDM, lui, avait perdu de sa superbe, ne développant plus le même jeu qu’avant la pause et se faisait, forcément, inutilement peur.