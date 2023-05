Europe Playoffs: pour le Standard, la messe est dite

En étant contraint au partage samedi soir à Sclessin face à Westerlo, le Standard a abandonné les très minces chances qu’il lui restait d’encore rêver à un retour, la saison prochaine, sur la scène européenne. C’est que le dernier ticket est plus que jamais promis à une équipe de La Gantoise dont on avait dit qu’elle aurait du mal à se relever après avoir loupé de manière incompréhensible les Champion Playoffs et qui n’a fait qu’une bouchée du CS Bruges (0-4) pour enregistrer un troisième succès de rang dans cette mini-compétition et compter, à mi-parcours, 7 points (et demi) d’avance sur le Standard. Faites les comptes : si les Rouches ne l’emportent pas au t’Kuipje samedi prochain, la messe sera dite, quel que soit le résultat décroché par les Buffalos face au CS Bruges, qui empocheront alors leur billet pour le 2e tour préliminaire de la Conference League.

Si le suspense ne tient plus qu’à un fil, le Standard, avec Hautekiet titularisé comme prévu pour la première fois dans l’axe défensif en lieu et place de Bokadi, forfait en raison d’une blessure à l’aine, croyait avoir fait le plus difficile. En effet, à la 9e minute de jeu, Philip Zinckernagel marquait son dixième but de la saison, après un superbe mouvement initié par Ohio, qui avait eu le mérite de presser Bolat.

Le Standard a joué avec son bonheur Si Deila avait demandé à ses joueurs de mettre dans les échanges un maximum de vitesse et d’intensité, comme cela avait été le cas le 4 mars dernier entre ces deux formations lors du match de phase classique, l’entraîneur norvégien ne fut cette fois-ci servi que par séquences, par moments, ce qui aurait toutefois dû permettre à son équipe de se mettre à l’abri, sur deux actions parties sur le côté gauche des pieds de Zinckernagel, qui ne put trouver Ohio sur la première (27e) avant que le jeune attaquant néerlandais ne voie sa tentative annihilée par Bolat sur la deuxième (44e).

Puis le Standard l’échappa belle à plusieurs reprises au début d’une deuxième mi-temps bien entamée par Westerlo, Bodart déviant notamment du pied une reprise de Dorgeles. Avant que les changements opérés par Ronny Deila, pensait-on, ne décident du sort de la rencontre, avec un deuxième but inscrit par Emond, sur une magnifique ouverture de Balikwisha, à la 76e minute de jeu, alors que sur phase identique, les deux protagonistes avaient déjà été à deux doigts de doubler la mise un quart d’heure plus tôt, sans que l’attaquant gaumais ne trouve la cible.