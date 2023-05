Champions Playoffs: l’Union Saint-Gilloise est prête à enfoncer Genk

La principale source de motivation des Unionistes se trouve finalement dans le comportement des troupes de Wouter Vrancken au terme de la défaite encourue par Genk du côté de l’Antwerp la semaine passée. Frustration, colère et perte de contrôle de ses nerfs, une première pour la formation en tête depuis de nombreuses semaines. Une équipe désignée championne bien trop tôt par certains, tant la formule éculée – mais peu appréciée – de notre compétition ouvre la porte à tous les types de renversement. « Le match qui nous attend a forcément de l’importance mais une fois que tu arrives dans le Top 4, un constat identique peut s’opérer de manière systématique. Tout le monde est en mesure de gagner durant ces Playoffs 1. »

Comme souvent, Karel Geraerts se contente de mots clairs pour définir le prochain écueil de ses couleurs, celles qui doivent confirmer leur bonne prestation du côté du Jan Breydel face, il convient de le souligner, à un Club de Bruges déjà en vacances. « Je suis toutefois persuadé qu’ils ne voudront pas gâcher la fin de saison et que, dès lors, ils seront motivés à l’idée d’affronter l’Antwerp. » L’équipe « hype » du moment, parce que de plus en plus solide dans tous les aspects du jeu. Emmenés par un Toby Alderweireld aussi intraitable qu’insolent de justesse, les Anversois sont désormais en tête du classement et s’apprêtent à défier la bande brugeoise émoussée de Rik De Mil. Ce sera donc malheur au vaincu entre l’Union et Genk. « La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain, il importe donc de ne pas tirer de conclusions hâtives. » Il convient juste de remettre les éléments dans leur contexte. Un revers face à Genk relancerait l’hôte du jour blessé dans son orgueil depuis qu’il a été contraint de délaisser son trône pour un autre prétendant. Un partage ne ferait les affaires de personne, sauf peut-être l’Antwerp. C’est donc tout logiquement que l’Union se doit de viser la victoire. « Comme chaque semaine… », s’amusent à répéter les joueurs mais le succès se veut encore plus nécessaire cette fois-ci, et ce pour plusieurs raisons. La première étant la possibilité d’enterrer moralement son opposant, déjà tracassé par des soucis d’effectif suite au pétage de plomb incompréhensible du dernier week-end. La seconde, certes plus anecdotique, afin de ne pas donner des espoirs de troisième place au Club de Bruges, le plus mal loti au niveau des points depuis l’entame de la dernière ligne droite. Et trois, tout simplement parce qu’il n’est pas habituel de voir les troupes unionistes se perdre dans des calculs. « Les matches, nous les vivons à fond, dans le but de nous amuser et de produire du jeu. » Une appellation au spectacle de la part du noyau bruxellois qui risque de faire plaisir aux spectateurs neutres, eux qui auront forcément un œil attentif sur le choc entre les deux meilleures attaques de notre compétition. De la technique, de la vitesse et de la percussion aux abords des rectangles, avouez que le menu a de quoi faire saliver. « C’est surtout leur collectif qui m’impressionne. Cette formation a développé une habitude de victoire qui force le respect. Nous devrons donc trouver les bons arguments pour réussir à la déstabiliser. » Et marquer le coup…