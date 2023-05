Après ce gros gâchis, la messe est dite pour le Standard

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En étant contraint au partage samedi soir à Sclessin face à Westerlo, le Standard a abandonné les très minces chances qu’il lui restait d’encore rêver à un retour, la saison prochaine, sur la scène européenne.

C’est que le dernier ticket est plus que jamais promis à une équipe de La Gantoise dont on avait dit qu’elle aurait du mal à se relever après avoir loupé de manière incompréhensible les Champion Playoffs et qui n’a fait qu’une bouchée du CS Bruges (0-4) pour enregistrer un troisième succès de rang dans cette mini-compétition et compter, à mi-parcours, 7 points (et demi) d’avance sur le Standard. Faites les comptes : si les Rouches ne l’emportent pas au t’Kuipje samedi prochain, la messe sera dite, quel que soit le résultat décroché par les Buffalos face au CS Bruges, qui empocheront alors leur billet pour le 2e tour préliminaire de la Conference League.