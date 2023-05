«Eurovision 2023»: et le gagnant est…

Après plus de 3h de show, la grande finale de l’Eurovision vient de s’achever. Les 26 pays en compétition ont délivré un show incroyable. Fait exceptionnel cette année, c’est au Royaume-Uni que la compétition a eu lieu et non pas dans le pays hôte. Effectivement, l’an dernier, c’est l’Ukraine qui avait remporté le concours. Le conflit entre l’Ukraine et la Russie étant toujours en cours, impossible pour la délégation ukrainienne d’organiser un tel spectacle dans son pays.

de videos

Lire aussi Eurovision 2023: et le grand gagnant de la 67 édition du concours est… la Suède! (vidéos)

C’est donc sur Liverpool que l’Europe et le monde avaient donc les yeux rivés ce soir. Entre les prestations des candidats, de nombreux hommages ont été donnés pour l’Ukraine, mais également à d’anciens vainqueurs, venus performer.