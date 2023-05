Eurovision 2023: la Belgique finit à une belle position dans le classement, «ma chanson préférée cette année» (vidéos)

Liverpool brillait de mille feux ce samedi soir pour la 67e édition du concours Eurovision. Au cours d’une soirée riche en chansons et performances scéniques, 26 pays espéraient succéder à l’Ukraine, tenante du titre mais qui n’a pu accueillir l’événement -comme il est de coutume- à cause de la guerre.

Côté Belge, notre pays était représenté par Gustaph et sa chanson « Because of You ». Qualifié par le biais des demi-finales, Stef Caers de son vrai nom aura réalisé une performance de haut vol lui permettant de grimper dans les côtes des bookmakers tout au long de la soirée et d’empocher pas mal de points. C’est finalement avec 182 points (127 points du jury, 55 points du public) que la Belgique termine cette Eurovision 2023, à la 7ème place. À noter que trois pays ont attribué la note maximale (12 points) à la Belgique : l’Australie, la Géorgie et la Grèce.