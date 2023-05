«Le roi est revenu»: Romelu Lukaku salué par la presse italienne après son doublé contre Sassuolo (photos)

L’Inter s’est imposé au bout d’un match fou face à Sassuolo (4-2) pour le compte de la 35e journée de Serie A. Une victoire qui les envoie sur la dernière marche du podium au classement avec 66 points. Lukaku a fait parler la poudre.

Après un but annulé pour Sassuolo, c’est Romelu Lukaku qui faisait mouche pour l’Inter en envoyant une frappe lourde dans le plafond du but depuis l’extérieur du rectangle (41e). Un but tout en puissance pour le Diable Rouge qui fêtait ce samedi son anniversaire. Un autobut de Tressoldi (55e) et un but signé Lautaro Martinez (58e) mettaient l’Inter dans une position confortable avant de voir Matheus Henrique (63e) et Frattesi (77e) réduire le score dangereusement pour Sassuolo. Lukaku mettait fin à tout suspense à la 89e en signant le 4-2, synonyme de victoire.