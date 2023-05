Triste nouvelle pour le foot belge: l’ancienne star de Seraing et de Bruges, le Verviétois Serge Kimoni, est décédée

Originaire de Petit-rechain, c’est là qu’il a commencé à jouer au foot. Serge Kimoni s’est fait un nom dans le milieu. Il comptait de nombreux matchs à son actif en D1 et même une sélection avec les Diables Rouges.

Serge Kimoni, ancien défenseur du Club de Bruges et de Seraing, est décédé à l’âge de 58 ans. D’après la DH, il aurait été victime d’un accident de la route vendredi après-midi.

Le Belge d’origine congolaise a été formé au RFC Sérésien, qui évoluait alors en première division. Il a alors fait ses débuts dans la plus haute division de football au début des années 1980. En 1987, Kimoni a rejoint le Club de Bruges. Le latéral droit offensif a remporté le titre de champion et a atteint les demi-finales de la Coupe de l’UEFA avec les Brugeois, mais en 1990, Kimoni, laissé sur le banc, est retourné jouer dans son club formateur (qui deviendra plus tard Seraing). Par la suite, il a également joué pour des clubs français ainsi que d’autres en région liégeoise. Ce passionné de football est devenu par la suite coach pour Seraing Athlétique.