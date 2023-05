«C’est ça la France»: les propos polémiques d’Achraf Hakimi après son exclusion avec le PSG

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers un nouveau titre de champion de France après sa victoire 5-0 sur Ajaccio, samedi, lors de la 35e journée du championnat de France. Ajaccio est relégué en Ligue 2.

Avec le retour de Lionel Messi dans le onze de base, le PSG a trouvé l’ouverture par Fabian Ruiz (22e) et Achraf Hakimi (33e). Kylian Mbappé a ensuite réalisé un doublé (47e et 54e) et Mohamed Youssouf a marqué contre son camp (73e). Hakimi et Thomas Mangani ont laissé leur équipe à dix après une altercation (80e).