«Une fois de plus invisible»: Eden Hazard largement critiqué par la presse espagnole après son match contre Getafe

Ce samedi soir, , le Real Madrid a arraché la victoire sur un but d’Asensio (70e) lors de la réception de Getafe (1-0) à l’occasion de la 34e journée de Liga. Un résultat qui place les Madrilènes (71 points) à la deuxième place du classement et ne permettra pas au FC Barcelone (82 points) d’être mathématiquement champion avant le derby contre l’Espanyol dimanche.

Le journal espagnol AS écrivai ainsi : « Hazard a finalement été titulaire, mais il a été une fois de plus invisible, la représentation d'un échec inattendu et d'un rêve impossible. Une honte pour celui qui, il y a cinq ans, était le troisième meilleur footballeur du monde. Une pensée douloureuse avec laquelle Madrid devra vivre jusqu'à la dernière seconde de son contrat. »