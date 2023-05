«Impair et père» au Théâtre Marignan

Mise à « la sauce carolo » avec quelques accents bien de chez nous et de nombreuses références à Charleroi (boulevard Tirou, la Sambre, CHU Marie Curie…), la pièce de théâtre « Impair et père » conserve, bien entendu, les particularités de la pièce de l’auteur britannique Ray Cooney. C’est en 1983 qu’il a créé le Theater of Comedy (et dont les pièces sont jouées dans 52 pays et traduites en 23 langues !), c’est-à-dire une bonne dose d’humour et de non-sens confinant à l’absurde. Le pitch ? En préparation du Noël des enfants de l’hôpital, 11 personnes (corps médical, patients, visiteurs…) s’affairent dans une salle de repos pour chirurgiens, autour du docteur Pierre Jouffroy (un peu volage, dirons-nous !). Le jour est important pour ce spécialiste, puisqu’il doit prononcer un discours de clôture du colloque sur la microchirurgie. À la clé pour lui, la Légion d’honneur et des subventions. Mais les fantômes du passé vont ressurgir quand, tout à coup, débarque une de ses anciennes infirmières, lui annonçant une nouvelle incroyable : il y a 18 ans, ils ont eu un fils ensemble. Celui-ci, survolté, désire absolument rencontrer son père biologique ! Cet impair de jeunesse, longtemps oublié, va mettre à l’épreuve la mauvaise foi du médecin. Pour esquiver ses responsabilités, Jouffroy n’hésite pas à impliquer, malgré eux, son meilleur ami et son ancienne maîtresse, en échafaudant un tissu de mensonges.

Dans cette pièce, les quiproquos sont légion et les portes claquent, dans la plus pure tradition du vaudeville. Belle distribution avec Antoine Vandenberghe, Luigi Di Giovanni, Annick Jelen, Céline de Mulder, Nathalie Berkmans, Guy De Hainaut, Jean-Charles Gosseries, Vincent Kerkhofs, Thibaut Crevits, Victor Gravy, Colette Gego et Margaux Poncé.