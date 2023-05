«Il n’y a pas plus accessible que les commerces du pentagone», juge Fabian Maingain (DéFI)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous êtes échevin depuis 4 ans et demi. C’est plus dur ou mieux que ce que vous aviez imaginé ?

Ce qui est challengeant, c’est la possibilité de pouvoir travailler de manière directe. Il y a cette volonté d’être concret. Le plus dur, cela a été le Covid, de mars 2020 jusqu’en 2022. Donc, la moitié de mon mandat… c’était dur mais je me suis bien senti. On était en première ligne : fallait y aller, trouver des solutions, informer, faire de la relance…

Comme quoi ?