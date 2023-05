«Je voulais m’amuser et rayonner»: Gustaph réagit à sa 7ème place à l’Eurovision

Le chanteur belge a réussi à se hisser dans le top 10 avec son titre « Because of You. »

Notre pays a reçu à trois reprises les précieux 12 points (de la part de la Grèce, la Géorgie et l’Australie) et termine à la 7ème place avec 182 points. Interrogé par la VRT et VTM, Stef Caers, de son vrai nom, n’a pas caché sa satisfaction. « Je suis très content », réagit-il. « C’est incroyable que la Belgique ait terminé septième. Je suis très reconnaissant de tout le soutien que j’ai reçu, y compris de la part des Belges. »

La Belgique a passé une très bonne soirée, ce samedi, à Liverpool, lors de la 67ème grande finale de l’Eurovision. Alors que jusqu’à la semaine dernière, notre représentant, Gustaph, n’avait pas spécialement fait parler de lui, ses prestations lors de la demi-finale et la grande finale ont séduit le public et le jury professionnel.

Le chanteur de 42 ans est heureux d’avoir pu rester lui-même pour le concours. « Je suis simplement très heureux d’avoir pu me présenter ici en tant que moi-même, avec un message positif et une chanson sur l’homosexualité, l’inclusion et la liberté. Je suis très heureux de pouvoir représenter cela en tant que Belge et d’avoir obtenu un si bon résultat. Je suis monté sur scène avec le même sentiment que jeudi : je voulais m’amuser et rayonner. C’est peut-être très naïf, mais c’était vraiment mon message. »