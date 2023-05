Grave accident à la barrière de Bury: une personne entre la vie et la mort

L’accident s’est produit au niveau du carrefour de la barrière de Bury. Une voiture qui venait de Leuze est arrivée au feu rouge et a tapé un véhicule qui arrivait de Tournai. Ce véhicule, dans lequel se trouvait deux jeunes d’une vingtaine d’années, a dévié de sa trajectoire initiale et est passée au-dessus de la clôture du concessionnaire Nissan pour finir sa course dans le parking. Lire aussi Prolongation du chantier rue Guillaume Charlier à Kain

«Sous la violence du choc, le véhicule venant de Leuze a littéralement décollé. Il est monté sur un talus, est passé au-dessus d’une barrière de sécurité haute de près de deux mètres avant de s’encastrer dans une voiture en stationnement», a relaté le capitaine des pompiers qui a dirigé l’intervention.

Le conducteur a été légèrement blessé et hospitalisé pour divers contrôles. Son passager a dû être désincarcéré. Il a été grièvement blessé et souffre de plusieurs fractures. Les deux jeunes ont été admis aux urgences du Centre hospitalier de Wallonie picarde.