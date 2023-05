Un appel à archives privées lancé pour mettre en avant des femmes méconnues de l'histoire carolo

Mais où sont les femmes ? Le collectif Charliequeen fait appel à vous !

Le collectif, composé de citoyens et coordonné par PAC Charleroi et la Maison de la Laïcité de Charleroi, a entamé depuis quelques années, en partenariat avec le service des Archives de la Ville de Charleroi, un travail d’exhumation d’archives liées aux femmes de la région de Charleroi. Mais le collectif est persuadé qu’il nous reste encore beaucoup de récits de femmes et de groupes de femmes, toutes époques confondues, à découvrir.