Dans les coulisses du parc… Est-ce que ça vaut vraiment le «coût» d’aller à Disneyland Paris? (vidéos)

Qui a envie de répondre « non » à la question « on va à Disney ? » Personne. Mais ce qui peut poser problème, c’est le prix d’un séjour dans le parc à thème de la souris la plus connue du monde. En effet, aller à Disney, ça a un coût qui est loin d’être bas. Une entrée dans le (ou les) parc(s) pour un jour, (en fonction de la période choisie, creuse ou pleine) c’est entre 56 et 130 euros pour un adulte et 52 et 122 euros pour un enfant. Pour deux à quatre jours, les prix varient de 142 à 368 euros pour un adulte et 132 à 340 euros pour un enfant. Prenons deux adultes et un enfant pour deux jours et une nuit avec entrée dans les deux parcs, en plein mois de juillet, cela ne coûterait pas moins de 602 euros. Cela sans la nourriture consommée sur place, ni le logement, ni le transport jusqu’au parc, ni les extra dans les boutiques. C’est un budget. Alors Disney, ça en vaut vraiment la peine ? Focus sur ce que propose le parc.

Pour un jour ou pour plusieurs journées, le parc à thème de Disneyland Paris vend du rêve. Leur force ? Vous faire voyager instantanément dans un autre monde féerique, grâce à des odeurs, des décors, des attractions des spectacles et beaucoup d’autres choses qui composent le parc. Ce qui distingue Disneyland Paris des autres parcs, ce sont sans doute les détails. Poussés, ils vous emmènent, parfois sans que vous ne vous en rendiez compte. Que ce soit la musique qui change en fonction des lands, ou même la végétation adaptée à chaque attraction pour coller au land en question, avec « plus d’un million d’espèces de plantes différentes plantées à travers le parc », nous souffle un « Cast Member » (les personnes qui travaillent dans le parc).

Quand on part à Disneyland Paris, on sait ce que l’on va chercher. De l’amusement, du fun, de la magie, des sensations, des souvenirs, une madeleine de Proust pour certains. Tout cela n’a pas de prix. Ce qui en a un, ce sont les 20.000 personnes qui travaillent à rendre cette magie possible, sans compter les infrastructures. Nous avons pu infiltrer le temps de deux journées l’envers du décor, les ateliers de décoration, de costumes (car oui, il faut bien habiller nos amis Mickey, Minie, Dingo, Pluto et toutes les autres stars du parc), mais aussi les spectacles et shows sons et lumières avec toute la technologie impliquée qui ne servent qu’à faire plaisir aux yeux des voyageurs.

Loic est régisseur pour le spectacle du Roi Lion. Quand les artistes sont sur scène, lui se trouve derrière le public et agit comme un véritable chef d’orchestre. Jeux de lumière, cordages qui tombent du ciel, plateau tournant sur scène, effets de fumées et musiques sont minutieusement coordonnés dans son antre. Et celui qui a pensé à tous ces effets, c’est Aurélien Berda, metteur en scène. Il nous livre quelques secrets : « Le Roi Lion, c’est une mise en scène adaptée du film qui retrace le parcours de Simba. Il a fallu faire des choix parmi les nombreuses scènes que compose le long-métrage. Des acrobates, chanteurs, percussionnistes et danseurs se partagent le plancher du Frontierland Theatre qui peut accueillir près de 1100 personnes par show ! Le show est complet à chaque représentation et il a lieu plusieurs fois par jour. En tout, 30 personnes sont sur scène dont une actrice en langue des signes, qui est sourde et muette, qui permet aux personnes malentendantes de suivre le spectacle. »

Au-delà de cet aspect inclusif, « pas moins de 80 personnes travaillent sur ce show ». 80 personnes en temps plein, et le prix de ce spectacle de 30 minutes est compris dans le prix d’entrée du parc. C’est valable pour tous les spectacles : « Mickey et le Magicien », « Avengers Power the Night », « Rêvons et le monde S’illumine », « Disney Stars on parade », « Disney D-Light & Disney Dreams », sont ceux que nous avons faits pendant ces deux jours. Mais il en existe encore d’autres.

Qui dit spectacle dit costume et décors. Là aussi, nous avons rencontré ceux qui les confectionnent de leurs mains et réfléchissent minutieusement à l’élaboration de ces pièces d’art.

David Angerville est le Sr Manager Costume Production de l’atelier couture. Il nous dévoile comment le costume de Simba a été pensé puis créé pour ce show.

« 100 personnes travaillent dans ce département. Des couturiers, des coiffeurs, des perruquiers, des modélistes, des infographistes, des sourceurs (pour les matériaux utilisés) et des personnes qui bossent à l’administration. Notre job, c’est de construire la magie à travers le costume. Un costume, ça se pense dans son ensemble. Qui va le porter, comment, etc. Nous devons effectuer des tests avec les matériaux, et adapter au besoin. »

Un costume peut représenter plusieurs mois de travail. Quand le dessin primaire est réalisé, un modéliste lui donne vie sur base d’un canva ou d’une maquette. Vient ensuite l’aspect cosmétique pour le maquillage, la coiffure, puis le perruquier pour les coiffes et tous les accessoires de tête. Tous les personnages qui porteront ces costumes doivent pouvoir bouger, danser, être confortables, « pour soutenir le travail des artistes, car le costume ne doit jamais entraver les performances ». Tout cela demande du temps, et donc de l’argent.

« Un spectacle, c’est plus ou moins 18 mois de travail, dont deux mois de fabrication pure. Pour le Roi Lion, nous possédons près de 5000 articles, près de 30 panoplies… nous avons des adaptations des costumes pour l’été et l’hiver, une fois de plus pour le confort des artistes ! »

Autre poste coûteux et chronophage, les décors pour accompagner les spectacles.

Nous avons rencontré Axelle Vié, team Leader Expérimenté de l’Atelier Décoration Spectacle. « Les décors doivent être légers et pas fragiles. Ils doivent s’adapter aux différentes situations sur scène. Le poids ne doit pas excéder 3 kilos en fonction de comment il est porté (à une main, deux mains, au-dessus de la tête, etc.) L’ergonomie est le maître-mot. »

Les dessous des parades et des shows

Disneyland Paris, c’est un parc à thème, pas un simple parc d’attractions ! Alors à côté des sensations plus ou moins fortes pour les grands et les petits et des spectacles, il y a aussi des shows de sons et lumières et des parades.

Là aussi, un travail colossal et chronophage s’opère des années à l’avance.

Emmanuel Lenormand, metteur en Scène Spectacle, se confie : « Une parade se prépare jusqu’à 5 ans avant de la mettre en place. Les chars peuvent peser jusqu’à 20 tonnes, avec tout ce qui doit tenir dessus, la sono, la déco, les personnages. C’est un travail hyper complexe. »

La durée de vie d’une parade est de minimum 10 ans, sans compter celle de Noël qui est effective 2 mois par an. Au fur et à mesure du temps, des chars s’ajoutent ou disparaissent. Dans un premier temps, les idées fusent, puis avec le temps, on affine nos envies et on se rend compte de ce qui est réalisable ou pas. En tout dans le monde, il n’existe que 7 ou 8 managers qui s’occupent des parades. »

Ben Spalding, le producteur, est accompagné d’Arnaud Feredj, metteur en scène du spectacle « Avengers : Power the Night ». Depuis quelque temps, ils ont réussi l’exploit d’intégrer près de 500 drones au show, pour le plus grand plaisir des yeux et un effet woaw assuré.

Ils nous donnent quelques détails : « Plus de 30 personnes travaillent sur ce show. C’est l’un des plus spectaculaires jamais réalisés. De nombreuses scènes sont totalement inédites avec des drones et des effets pyrotechniques. Ces drones, c’est un énorme challenge. C’est quelque chose qui n’a jamais été fait avant. Tout doit s’accorder sur la Tower Hôtel du parc Studio. Il a fallu réaliser un mapping pour savoir d’où partiraient les effets pyrotechniques… Tout cela est évidemment testé en secret la nuit. Ensuite il faut réaliser la musique en studio, avec des musiciens. Pour ce show, plus de 70 musiciens d’un orchestre symphonique d’Abbey Road ont été sollicités. Bref, ce show n’existe nulle part ailleurs ».

Revenons aussi très brièvement sur le show « Disney D-Light & Disney Dreams », le spectacle nocturne attendu par tous les visiteurs et projeté sur le château de la Belle au Bois Dormant dès la tombée de la nuit. Là aussi, des effets pyrotechniques, de la musique originale, du mapping, des drones, des effets de la fontaine… Bref, un condensé de magie pendant 20 minutes, pour en mettre plein les yeux juste avant la fermeture du parc.