Guerre en Ukraine: Zelensky reçu à Berlin pour préparer sa contre-offensive, «l’Allemagne est une véritable amie et une alliée fiable»

«Dans la période la plus difficile de l’histoire moderne de l’Ukraine, l’Allemagne s’est révélée être notre véritable amie et notre alliée fiable, qui se tient résolument aux côtés du peuple ukrainien dans la lutte pour la défense de la liberté et des valeurs démocratiques», a écrit M. Zelensky dans le livre d’or de la présidence allemande où il a été reçu en début de matinée, selon le message consulté par l’AFP.

A Berlin

Le président ukrainien, en pleins préparatifs d’une contre-offensive face à l’armée russe, a été accueilli à Berlin dimanche par le chef de l’Etat allemand puis le chancelier Olaf Scholz pour des entretiens notamment consacrés à la livraison par l’Allemagne d’armes pour une valeur de 2,7 milliards d’euros.