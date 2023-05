TechnoFutur TIC à Gosselies organise sa prochaine journée découverte gratuite en ligne le 22 mai 2023

TechnoFutur TIC propose des « journées découvertes » afin de guider les demandeurs d’emplois motivés à décrocher un job rapidement vers le métier qui leur correspondra au mieux.

Cette journée est divisée en trois parties. Tout d'abord, les participants sont accueillis par des professionnels du numérique qui partageront leur expérience et répondront à toutes les questions. Ensuite, les participants seront initiés à la théorie des métiers du numérique afin de mieux comprendre les compétences requises pour travailler dans ce domaine. Enfin, la journée se termine par une mise en pratique concrète pour découvrir les formations gratuites proposées par TechnoFutur TIC.

Le petit plus ; les personnes intéressent par une formation au sein de TechnoFutur TIC seront recontacté pour un entretien individuel. Le but de ces entretiens et de guider et orienter les potentiels nouveaux stagiaires dans la formation qui leur correspondent le plus et cela en fonction de leur profil et compétences.

Si vous êtes intéressé par le monde du numérique, inscrivez-vous dès maintenant à la journée découverte gratuite de TechnoFutur TIC en ligne le 22 mai 2023. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web de TechnoFutur TIC : Actualité Journée découverte | TechnofuturTIC.

Informations pratiques :

La journée découverte des métiers de l’IT (IT = technologie de l’information) se déroule en 100% distanciel via un lien que les participants recevront au moment de leur inscription.

Le programme de la journée :

- 9h à 9h30 : Comment créer un bon curriculum vitae mais aussi quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour trouver un travail après la formation. - 9h30 à 10h30 : Discussion « Ice breaker » sur la réalité du métier (Q&A, témoignage et échanges sur le métier avec les formateurs)

- 10h30 à 12h30 : Découverte des principes de base de la programmation, des différents aspects du métier et les multiples possibilités d'évolution professionnelle que ce domaine offre.