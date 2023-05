«Disney+»: redécouvrez «West Side Story», la première comédie musicale de Steven Spielberg

L’histoire d’amour naissante entre deux jeunes venant de bandes rivales, les Sharks d’origine portoricaine et les Jets d’origine italienne, à New York en 1957.

Fortement inspiré de Roméo et Juliette, le film est l’adaptation modernisée du « West Side Story » de 1961, lui-même adapté de la comédie musicale de Broadway. Steven Spielberg propose un récit plus politique et fort que la première version. Ainsi, dans la version originale, près de 40 % des dialogues sont laissés en espagnol.