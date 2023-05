La St Roch approche à grands pas: la Ville de Thuin tient à préciser qu’il y aura quelques modifications dans l’organisation cette année

Vente d'alcool : pour des raisons évidentes de sécurité pour les jeunes et éviter les fins de soirée difficiles, les cantinières sont toujours autorisées à servir de la goutte pendant et le long du cortège mais après la retraite du samedi soir, la rentrée du dimanche et la remise des médailles, elles ne seront plus autorisées à en vendre tout comme il est interdit de vendre des peckets.