La Ville de Thuin s’équipe d’un Glutton, une machine 100% électrique qui devrait booster la propreté dans les rues

Au quotidien, les ouvriers communaux de Thuin s’activent pour rendre la ville plus propre. Pour les aider dans leur tâche, voilà du renfort : une nouvelle machine 100 % électrique et autotractée va aider les agents à nettoyer et aspirer les déchets mais aussi les gobelets en plastique jetés lors des manifestations publiques.

Elle fera déjà ses preuves le week-end prochain lors de la St Roch.