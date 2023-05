La Carolo Caroline Dumont, ex-journaliste, graphiste et...effeuilleuse burlesque!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Dans un spectacle d’effeuillage, enlever un gant relève de toute une mise en scène. Il ne faut surtout pas le retirer tout d’un coup ! », commence Caroline Dumont. « Non, il faut y aller graduellement, sensuellement, doigt par doigt. Pour bloquer l’avancée, il faut écarter la main. Et puis quand l’ambiance est bien chaude, le plus bel effet c’est de lancer le gant vers le public ».