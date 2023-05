La récolte des fraises de Besonrieux ne porte pas ses fruits à cause de la météo: «Nous avons perdu 40% de notre rendement»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Travaillant dans la ferme familiale avec son papa depuis 13 ans, Nicolas Vandenberghe a déjà connu six saisons de culture des fraises. Sauf que cette année, les choses ne se déroulent pas comme prévu. « Cette saison n’est pas terrible à cause de la pluie. Les fraises se cueillent mûres tandis qu’avec cette méteo, elles pourrissent… ça impacte directement la production ». Sous tunnel en plastique, cette culture ne peut être efficace sans bon temps et cause des pertes considérables pour cette ferme familiale…