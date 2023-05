Un ancien joueur de Manchester City inscrit un but spectaculaire grâce aux conseils d’un supporter (vidéo)

Ce samedi, le Servette Genève s’est largement imposé contre Sion sur le score de 5-0. Et Gaël Clichy en a profité pour marquer un but avec la manière. Il a lobé le gardien Alexandros Safarikas, lors de la 33e journée de Super League suisse.

Gaël Clichy, international français à 20 reprises, a inscrit un but spectaculaire ce samedi. Le joueur de Servette FC a marqué contre Sion en Super League suisse d’une frappe du milieu terrain. Et ce, grâce aux conseils d’un supporter.

Au micro de la RTS, l’ancien défenseur français a expliqué : « J’ai reçu un message d’un fan sur Instagram qui me disait ’pense que le gardien est toujours avancé’. Ça m’a fait penser à ça, donc après on tente. L’exécution est réussie mais on retient les trois points ce soir. »