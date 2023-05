Les discussions entre PS et N-VA dans le viseur d’Alexander De Croo: «Combien de fois n’ont-ils pas joué ce disque? Le résultat sera à nouveau des mois et des années de blocage politique et d’immobilisme»

« Derrière ce nouvel appel à une grande réforme de l’État, il y a une stratégie et un objectif : à nouveau paralyser notre pays pendant 500 jours et plus. C’est la stratégie du pourrissement et de l’immobilisme », a lancé M. De Croo.

Le chef du gouvernement a mis en avant la remise en ordre du pays amorcée après trois années de crise. « Nous sommes en pleine ascension. Ce n’est pas le moment de pousser sur le frein, mais au contraire c’est là que l’on passe à la vitesse supérieure », a-t-il ajouté. « La N-VA et le PS à table ? Combien de fois n’ont-ils pas joué ce disque ? Et maintenant, on le ressort. (…) Nous connaissons le résultat : à nouveau des mois et des années de blocage politique, d’immobilisme et de recul et, à chaque fois, on a besoin des libéraux pour briser cet immobilisme. »