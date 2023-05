Hadja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères, s’envole dimanche vers les Balkans

La ministre belge participera lundi à Ljubljana à la conférence MLA (Mutual Legal Assistance and Extradition) au cours de laquelle une convention consacrée à la coopération dans la poursuite des crimes contre l’humanité et crimes de guerre sera signée. Ce texte voit le jour à l’initiative de la Belgique, des Pays-Bas, de la Mongolie, du Sénégal, de l’Argentine et de la Slovénie.

Mardi, la cheffe de la diplomatie s’entretiendra avec le Premier ministre croate Andrej Plenkovic et son homologue Grlic Radman. Elle se rendra ensuite à Sarajevo pour des rencontres avec les représentants néerlandais et européens, le ministre bosniaque des Affaires étrangères et le Haut représentant des Nations unies pour la Bosnie. La signature d’un «memorandum of understanding» (protocole d’entente) est également à l’agenda de même qu’une conférence sur la liberté de la presse.