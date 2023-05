Moto2: Barry Baltus termine 7e au Mans et signe son meilleur résultat en carrière

Barry Baltus (Fieten Olie Racing GP) a pris la 7e place du GP de France de Moto2 dimanche sur le circuit Bugatti du Mans, le Namurois de 19 ans a signé le meilleur résultat de sa jeune carrière.

À la suite d’un accident qui a impliqué trois pilotes les Espagnols Aron Canet, Albert Arenas et Manuel Gonzalez, dès le 3e tour, le drapeau rouge a arrêté l’épreuve. Comme le veut le règlement en cas d’interruption dans les trois premiers tours, la course est relancée après une nouvelle procédure de départ (en gardant la grille de départ originale) et pour une distance de deux tiers (14 tours).