Deux jeunes échappent de peu à la mort dans un cul-de-sac à Laeken, le fusil à pompe du tireur s’enraie à deux reprises

Huit ans ferme

Empli de frustration et de colère, Youssouf s’empare de son fusil à pompe, le charge, le pointe sur le visage d’un des jeunes hommes et tir. Par miracle, l’arme s’enraie. Youssouf B. recharge et pointe cette fois-ci l’arme sur le second jeune homme et tire à nouveau. Le projectile ne part heureusement pas mais les deux jeunes hommes ramassent tout de même des coups de crosse avant de réussir à s’enfuir.