Course de radeaux sur le canal Ath-Blaton, c’est parti!

Appel est lancé aux marins d’eau douce pour la grande course de radeaux de la Fête de l’eau. Après avoir écumé les quatre coins du Petit Large de Péronnes, la fête de l’eau et sa course de radeaux s’exportent, cet été, sous d’autres latitudes.

Cet événement est proposé par le Contrat de rivière Escaut-Lys et le Foyer Culturel de Beloeil. Concrètement, la course aura lieu de 13h à 17h30 et l’événement se poursuivra de manière festive jusqu’en soirée avec des animations pour les enfants, un bar, de la petite restauration et des animations musicales.