Les tarifs de la future piscine de Huy sont connus: les Hutois auront droit à une réduction

Les travaux d’aménagement du futur centre AquaHuy avancent bien, même s’ils coûtent plus cher que prévu : « Nous devons faire face à une augmentation des prix de 31 %, le coût total de la construction est à présent estimé entre 16 et 17 millions d’euros » détaille l’échevin des sports Etienne Roba, qui rappelle qu’un subside de 4,8 millions d’euros a été obtenu via Infrasports et qu’un prêt sans intérêt de 4,8 millions d’euros a été garanti par le GRAC.

Le futur centre AquaHuy doit ouvrir à la fin de l’année. Il sera géré par la Régie sportive et chapeauté par la Ville pour la plus grande part : maîtres-nageurs, techniciennes de surface et employés au guichet seront des employés communaux. « Ils seront plus nombreux qu’auparavant car la surface de nage est doublée, tout comme les surfaces à nettoyer » commente encore l’échevin.