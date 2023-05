«The Voice»: entre larmes, promesse et désillusion

La deuxième soirée des cross battles a été sanglante pour les coachs et leurs candidats.

Ce samedi soir, la deuxième partie des cross battles de « The Voice » était diffusée sur TF1. Les quatre coachs, Vianney, Amel Bent, Zazie et Bigflo et Oli, ont fait s’affronter leurs talents, départagés par le vote du public. Une règle stricte permettant de créer de belles émotions lors des duels.

Ce n’est pas Vianney qui dira l’inverse. Le chanteur s’est retrouvé en larmes à plusieurs reprises durant la soirée. Notamment lors de la reprise de « Mon vieux » de Daniel Guichard par Clem. Une émotion qui a touché énormément de monde sur le plateau, comme Nikos Aliagas.