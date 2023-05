Une édition zéro réussie pour le premier Mussyk Fest organisé notamment par le chanteur Saule

Avec autant d’artistes aux quatre coins du village de Mussy-la-Ville et de la commune de Musson, un festival pur local s’imposait. Ce samedi, se tenait une édition zéro pour un Mussyk Fest, accessible uniquement sur invitations, full en quelques jours. « C’était une édition test, on verra après le débriefing comment on fera en 2024 », confie Carlo Ughi à l’issue de sa prestation avec les Triplay.

Bonne humeur contagieuse

Une expérience montée par une bande de potes musicos qui avait envie d’unir leurs talents. IFF, Holy Hop Circus, Gonzo, Trilplay, Saule, ART. Avec parfois des entrecroisements comme Saule qui invite les Triplay, et A.R.T. qui envoie du lourd avec le talentueux et hypnotique violoniste Cédric Sottiaux. Une combinaison savoureuse. De la joie, de la générosité et des frissons dans une explosion d’excellence musicale en finale.