« Le maintien à domicile, imaginons-le tant qu’il fait beau » : après-midi ludique à la salle de Petit-Thier à Vielsalm

Par ailleurs un groupe de volontaires d’Énéo, renforcé par la présence de l’assistante sociale de Vielsalm, a mené une réflexion sur le maintien à domicile, question centrale chez bon nombre d’aînés et sur la nécessité d'une initiative d’information sur toutes les ressources au service du maintien à domicile à Vielsalm et alentours..

Énéo, mouvement social des aînés est très actif dans la région de Vielsalm, Lierneux et Gouvy au travers d’activités sportives et culturelles.

Depuis quelques décennies, de plus en plus de services, organismes, institutions ou autres se sont mis en place pour permettre aux personnes de vivre le plus longtemps possible chez elles.