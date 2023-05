Six permis de conduire retirés samedi soir à Theux et Jalhay

Des contrôles de police, orientés alcool et stupéfiants, ont été menés ce samedi 13 mai en soirée à Theux, rue Charles Rittweger, et à Jalhay, Tiège plus précisément. « 121 véhicules ont été contrôlés. Six permis de conduire ont été retenus », indique la police de la zone Fagnes.

Trois permis ont été retirés pour une durée de 3 heures, deux pour une durée de 6 heures et un pour une durée de 15 jours avec un taux de 0.66 mg par litre d’air expiré. Un procès-verbal d’avertissement a également été remis.