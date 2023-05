«On sait quand on y entre, on ne sait jamais quand on en sort», c’est la devise de Marc Steenbergen, chef et propriétaire du restaurant La Clé à Genval, un établissement à découvrir!

Cela fait 23 ans que Marc Steenbergen a racheté l’établissement situé en face de la gare de Genval. « Nous avons investi avec un ami. J’avais 31 ans à l’époque, j’avais pas mal bourlingué dans des restaurants, fait mon expérience et je voulais lancer ma propre affaire », raconte le chef. Il reprend ce qui était à l’époque un bistro et le transforme en restaurant. « L’idée de base, c’est les potes, les amis, un lieu où chacun se connaît, on se retrouve, on se parle, c’est du copinage. Je dis toujours que quand on rentre à la Clé, on ne sait jamais quand on en sort », s’amuse-t-il.

Côté assiette, la carte propose un peu de tout, le tout en portions généreuses. « La volonté a toujours été de faire de la cuisine française. Je me permets simplement de rajouter des épices exotiques qu’on me ramène de voyage dans certains plats, pour une touche originale », précise Marc Steenbergen.