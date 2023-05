Grand concours de maisons et façades fleuries à Aiseau-Presles, participez!

Le concours est ouvert à tous les Aiseau-Preslois et Aiseau-Presloises qui souhaitent participer. Que vous soyez un passionné de jardinage chevronné ou un novice en herbe, vous êtes invités à vous inscrire avant le 28 mai 2023. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription.

Le passage du jury est prévu entre le 12 et le 16 juin 2023. Les experts en fleurissement seront attentifs à l'originalité, à l'esthétique et à l'harmonie de vos compositions florales. Alors, sortez vos outils de jardinage, laissez parler votre créativité et préparez-vous à éblouir le jury avec vos merveilleuses réalisations.