«Saison mandarines», 2e EP lumineux d’Aurel: «Je suis quelqu’un de positif, c’est de l’auto-persuasion que demain tout ira bien»

Après « Ah Ouais » en 2021, Aurel revient avec un deuxième EP. Aurélio Mattern de son vrai nom n’est pas totalement novice. Il a d’abord pris par aux groupes Lucy Lucy, Paon et Sonnfjord avant de se lancer en solo. Un choix qu’il poursuit avec la sortie de « Saison mandarines ».

« Le premier EP, c’était nouveau. Il fallait jongler, trouver mon style musical et comprendre ce que je voulais faire, ouvrir une première porte », compare l’artiste bruxellois. « Maintenant, il suffit de meubler la pièce. Il n’y a pas de grosse remise en question avec ce deuxième EP. »

Aurel livre avec pudeur son quotidien à travers six chansons aux sonorités indie pop. « Je parle beaucoup de mon quotidien de trentenaire et récemment papa d’une deuxième fille. J’aborde les joies de la paternité et les mauvaises nuits. Comment s’adapter et surtout comment faire évoluer son couple et ses rêves », présente le chanteur.