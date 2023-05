M. Garcia, détective privé dans la province de Namur, démystifie sa profession: «Parfois, je passe 10 à 12 heures dans ma voiture à attendre afin de prendre le bon cliché»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ceci n’est pas une fiction. Les détectives privés existent bel et bien. En toute discrétion, ils opèrent, dans la province de Namur et dans la Botte du Hainaut. M. Garcia (nom d’emprunt), 50 ans, démystifie et lève, en partie, le voile sur sa profession.