Vivalia s’équipe de 4 nouveaux véhicules d’urgence pour intervenir plus rapidement et en toute sécurité

Des véhicules de type « SUV » remplacent les voitures de type « break » et garantissent une meilleure visibilité tant pour leurs conducteurs que pour les autres automobilistes. De plus, la garde au sol plus élevée de ce modèle permet une accessibilité plus aisée à certaines routes.

Les quatre nouveaux véhicules réceptionnés par Vivalia sont destinés à remplacer une partie de la flotte des véhicules SMUR actuels, qui compte au total 8 véhicules (1 nouveau véhicule prêt au départ et 1 véhicule de rechange), à disposition des 4 points de départ SMUR des hôpitaux Vivalia d’Arlon, Bastogne, Libramont et Marche.

Les SMUR de Vivalia réalisent plus de 3.000 interventions par an et enregistrent des centaines de milliers de kilomètres à leur compteur annuel. Précieux pour intervenir en toute sécurité et rapidité auprès de ceux qui en ont besoin, ces nouveaux véhicules offrent également un niveau élevé de sécurité à l’infirmier et au médecin présents à bord.